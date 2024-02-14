Şampiyonlar'ın gecesi

Ekipler, 6 Mart'ta rövanş için tekrar bir araya gelecek.





Şampiyonlar Ligi son 16 turu, Kopenhag-Manchester City ve RB Leipzig-Real Madrid maçlarıyla start aldı.İngiliz ekibi Manchester City, Danimarka'da Kopenhag karşısında 3-1'lik skorla galibiyete uzandı. Real Madrid ise, Almanya'dan 1-0'lık zaferle evine döndü.Kopenhag karşısında maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester City, birçok net fırsattan yararlanamadı.İngiliz ekibi, 10. dakikada, Kevin de Bruyne'nin sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla golü buldu.Mücadelenin 34. dakikasında, kaleci Ederson ve savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendiren Magnus Mattsson, Kopenhag'ı 1-1'lik beraberliğe taşıdı.Ancak ilk yarı bitmek üzereyken 45'te sahneye çıkan Bernardo Silva, şık bir vuruşla bitiriciliğini konuşturdu ve City'yi yeniden öne geçirdi.Maç boyunca sayısız pozisyonu gole çeviremeyen City, 9 kurtarış yapan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın kurtarışları karşısında çaresiz kaldı. Ama 90+3'te müthiş bir asist yapan Kevin de Bruyne, Phil Foden'ın skoru 3-1'e getiren golüne imzasını attı.Öte yandan, Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, 21. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Grealish'in yerine Jeremy Doku dahil oldu.Gecenin diğer maçında ise, Real Madrid deplasmanda RB Leipzig ile kozlarını paylaştı.Jude Bellingham'ın kadroda olmadığı maçta, Real Madrid'de Brahim Diaz sahneye çıktı. İlk yarıda yüzde 100'lük iki pozisyondan eli boş dönen ev sahibi Leipzig, ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptı.Dakika 48'de, sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Brahim Diaz, aldığı darbelere rağmen ayakta kaldı ve sol ayağıyla uzak köşeye müthiş bir plase yollayarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.Gol pozisyonlarını değerlendirmekte sıkıntı yaşayan Leipzig, beraberlik fırsatlarını da cömertçe harcadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. Maç boyunca 9 kurtarış yapan Real Madrid kalecisi Andriy Lunin, Alman ekibine geçit vermedi.Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, maçta süre almadı. RB Leipzig'in yeni transferi, eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, 76. dakikada Dani Olmo'nun yerine dahil oldu.