Samanyolu Haber /Dünya / Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi /25 Temmuz 2021 22:03

Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde Ekvatordan geldiği belirtilen 3 ton kokainin ele geçirildiği Hollanda'nın Rotterdam limanında bu kez de Kosta Rika'dan gelen bir gemide 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

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Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.

Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.
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