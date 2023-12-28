Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, ‘Kızıl Goncalar’ dizisi hakkında kararını verdi /28 Aralık 2023 11:10

RTÜK, ‘Kızıl Goncalar’ dizisi hakkında kararını verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fox TV’nin hedefteki dizisi ‘Kızıl Goncalar’a yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası verdi.

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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutuyor.

Fox TV’de geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, üst kurulun diziye ‘toplumun milli ve manevi değerlerine’ aykırılıktan yüzde üç idari para ve iki kez de program durdurma cezası verdiğini duyurdu.
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