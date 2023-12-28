Tayvan, Rusya’ya teknoloji ihracatını durduruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Tayvan, Rusya ve Belarus'a yüksek teknolojili mal ihracatına yönelik kısıtlamaları genişletti. Yeni yayınlanan yasaklı mallar listesinde 45 çeşit ürün bulunuyor.





Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kısıtlamalar 25 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Bakanlık, uluslararası iş birliği çerçevesinde kısıtlamaları sıkılaştırdıklarını ve ayrıca “Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüksek teknolojili ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemek" istediklerini açıkladı.





TASS haber ajansı, yarı iletkenlerin, bazı kimyasal türlerin ve ilaç üretim teknolojilerinin de yeni kısıtlamalara tabi olduğunu yazdı. Yasaklanan İhracat listesinde HS kodu (dış ekonomik faaliyetlere ilişkin emtia terminolojisi) kapsamında 45 ürün yer alıyor.





18 Aralık'ta AB, Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketini onayladı.

Bunun bir parçası olarak, Avrupalı şirketlerin ortaklarıyla yapılan sözleşmelerde bir dizi çift kullanımlı ürünün Rusya Federasyonu'na yeniden ihraç edilmesini yasaklaması gerekiyor. AB, Rusya'dan tel, folyo, boru da dahil olmak üzere demir, dökme demir, bakır ve alüminyum ürünlerinin ithalatına kısıtlamaların yanı sıra bazı kimyasallar, lityum piller ve termostatlara da yasak getirdi. AB, 13'üncü ve 14'üncü yaptırım paketleri üzerinde çalıştığını da duyurdu.