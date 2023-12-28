Samanyolu Haber /Dünya / Gerilim Hindistan ile Çin arasında etkilenen Rusya /28 Aralık 2023 11:34

Gerilim Hindistan ile Çin arasında etkilenen Rusya

Hindistan’da hükümeti Çin ile gerilimden dolayı yuana sınırlama getiriyor. Bu durum ise Rusya’nın petrol sevkiyatını frenliyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Reuters’ın bazı kaynaklarından aktardığı haberine göre, Hindistan ile Çin arasında yaşana gerilim Rusya’nın Hindistan’a petrol sevkiyatını olumsuz etkiliyor.

Ajansın muhataplarına göre, Rus petrolünün Hindistan'a teslimatının ödeme sorunları nedeniyle olumsuz etkilendiği ve durma noktasına geldiği belirtildi.

Rus petrolünün tedariki için yıllık sözleşme imzalayan Hindistan devlet şirketi Indian Oil Corp ödeme yapamıyor. Ekim ayında Bloomberg, üst düzey bir Hintli yetkiliye atıfta bulunarak, Hindistan'ın, Yeni Delhi ile Pekin arasında artan gerilim nedeniyle Rusya'nın petrol için yuan cinsinden ödeme yapma taleplerini reddetmeye başladığını yazmıştı.

Hintli şirket ve Rosneft'in temsilcileri, iddialar hakkında yorumda bulunmadı. Hint hükümetinin Çin yuanını kullanmamalarını tavsiye etmesi üzerine Hintli şirketlerin Rusya ile ödemelerini Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi üzerinden yapmaya başladıkları belirtiliyor. Ancak Hindistan devlet şirketi Indian Oil Corp henüz BAE bankasında hesap açamadı.

21 Aralık'ta Bloomberg, Sokol ham petrolünü taşıyan altı Rus tankerinin Hindistan'a giderken durdurulduğunu bildirdi. Gemiler Hindistan'ın Paradip ve Vadinar limanlarına doğru gidiyordu. Yaklaşık 5 milyon varil Rus petrolü taşıyorlar. 20 Aralık'ta Transneft Başkanı Nikolai Tokarev, 2023 yılı sonuna kadar Hindistan'a 70 milyon ton Rus petrolünün tedarik edileceğini açıklamıştı. Yaptırımlardan dolayı Rusya indirimli sattığı petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra doğalgazda da ödemelerin tahsili konusunda sıkıntılar yaşıyor.
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