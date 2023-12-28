Samanyolu Haber /Gündem / Dolar bugün de rekor tazeledi /28 Aralık 2023 12:03

Dolar bugün de rekor tazeledi

Dolar/TL'de günlük sınırlı artış yaşanmaya devam ederken bugün de yeni tarihi zirve kaydedildi.

SHABER3.COM

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,4350 seviyesinden işlem görürek yeni tarihi zirvesinde hareket ediyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 29,4350'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 32,7260'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 37,7330'dan satılıyor.

Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor.

VARLIK FİYATLARINDA FED ETKİSİ SÜRÜYOR
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
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