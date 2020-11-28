Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani: İsrail paralı asker tutarak bilim insanlarımıza suikast düzenliyor /28 Kasım 2020 14:12

Ruhani: İsrail paralı asker tutarak bilim insanlarımıza suikast düzenliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

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Reuters'ın İran devlet televizyonundan aktardığı haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade’nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Suikastin İran’ın başarılarını engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi. 

Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Nükleer enerji ve füze çalışmalarıyla bilinen biliminsani Muhsin Feherzade'nin aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Feherzade kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İranlı nükleer fizikçi, Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu'nun Başkanlığını yürütüyordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Feherzade'nin öldürülmesinde İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi işaretler var" ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma çifte standartları sona erdirerek bu terör eylemini kınamaları çağrısında bulunmuştu.

İsrail ve Batı ülkeleri Feherzade'in İran'ın 2003'te durdurduğu gizli bir atom bombası programının lideri olduğundan şüpheleniyordu. İsrail basını, 2018'de İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatının Feherzade’ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu iddia etmişti. 

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