Rus aktris, askerlere şarkı söylerken öldürüldü

Oyuncu ve yönetmen Polina Menshikh, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’teki Rus askerlerine performans sergilediği sırada öldürüldü.



40 yaşındaki Menshikh, 19 Kasım Pazar günü bir askeri kutlamalar kapsamında sahneye çıktı.



150 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen salonda çekilen görüntülerde patlama yaşanmadan önce Menshikh, Rus askerlere şarkı söyleyip gitar çalarken görülüyor.



Bu sırada bir patlama sesi duyuluyor, elektrik kesiliyor ve kayıt bitiyor.



Ölümü meslektaşları tarafından doğrulanan Menshikh’in, saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ancak kurtulamadığı belirtildi.



Ukrayna ordusu yetkilileri, BBC'ye yaptığı açıklamada 19 Kasım’da yapılan saldırıyı doğruladı.



Saldırının ardından Rusya’da birçok askerin aynı anda ve yerde toplanması eleştirildi.