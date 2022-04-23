Samanyolu Haber /Gündem / Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı /23 Nisan 2022 16:39

Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rus denizaltıların Karadeniz üzerinden Ukrayna'daki hedefleri bombaladığı ortaya çıktı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 59’uncu günde de çatışmalar doğu kentlerinde şiddetlenirken, Rusya’nın Ukrayna hedeflerini vurmak için Karadeniz’deki denizaltılardan seyir füzeleri fırlattığı açıklandı.

İngiliz The Times gazetesi, Rusya’nın özellikle Moskova’nın batırılmasının ardından denizlerde daha temkinli bir yaklaşım izlediği vurgularken, Rus denizaltılarının bölgede konuşlandığını iddia etti.

Rusya tarafından yüzeyin 50 metre altından fırlatılan füzelerin uydularla tespitinin bile neredeyse ‘imkansız’ olduğu vurgulanırken, Rus limanlarında düzenli olarak uzun menzilli füzeleri ve savaş başlıklarının yüklendiğine dair iddialar da gündeme geldi.

‘GÜÇLÜ KANITLAR VAR’

Denizaltılarda uzmanlaşmış bir analist olan HI Sutton ve Bilgi Direnci Merkezi’nde araştırmacı olan Benjamin Pittet The Times’a yaptığı açıklamada,  “Karadeniz’deki denizaltıların Ukrayna kara mevzilerine saldırdıklarına ve savaşta kilit bir rol oynadıklarına dair ‘güçlü kanıtlar var'”. dedi

Önde gelen bir Rus komutan, Rusya’nın amacının Ukrayna’nın güneyinin tamamını ve doğudaki Donbas’ı işgal etmek olduğunu söyledi. Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutan yardımcısı General Rustam Minnekayev, Rus basınında yer alan haberlere göre, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa yönelik baskıların da olduğu Transdinyester’e giden başka bir yol” dedi.

Rus donanmasının Karadeniz’de faaliyet gösteren ‘Kilo sınıfı denizaltı’lara sahip olduğu düşünülüyor. Sovyetler Birliği’nde Sovyet Donanması için tasarlanmış ve inşa edilmiş bir dizel-elektrikli avcı denizaltı olan ‘kilo sınıfı denizaltı’ların  Amerikan Tomahawk’a eşdeğer güçlü Kalibr seyir füzeleri ile donatıldıkları düşünülüyor. Füzelerin torpido tüplerinden fırlatılabileceği ve yaklaşık 1.550 mil menzile sahip olduğu sanılıyor.
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