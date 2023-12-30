Rus füzesi, NATO üyesi Polonya'nın hava sahasına girdi

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Kasım 2022'de, başıboş bir Ukrayna füzesi, Polonya'nın güneyindeki Przewodow köyünü vurarak, Ukrayna'daki savaşın sınırı aşacağı yönündeki korkuları artırmıştı.

Polonya üzerinde 40 km yol aldı





Polonyalı bir general, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya düzenlediği ağır saldırı sırasında bir Rus füzesinin kendi ülkesinin hava sahasına girmiş olabileceğini söyledi.Polonya silahlı kuvvetlerinin operasyonel komutanı General Maciej Klisz, nesnenin büyük olasılıkla ülke topraklarında üç dakikadan az kaldıktan sonra Polonya hava sahasını terk edip Ukrayna üzerinden geri döndüğünü belirtti.Klisz gazetecilere verdiği demeçte, "NATO üyesi Polonya toprakları üzerindeki tüm uçuş yolu izleniyordu." dedi.Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 158 drone ve füzeyle saldırdığını, kritik altyapı, sanayi ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi.Nisan ayında da, kuzeydeki Bydgoszcz kenti yakınlarındaki Zamosc köyü civarında bir ormanda askeri bir nesne bulunmuştu. Daha sonra bunun bir Rus füzesi olduğu açıklandı.Polonyalı yetkililer, polis ve gönüllü ordu birimlerinin de aralarında bulunduğu acil servislerin bölgeyi araştırdığını ancak nesnenin Polonya topraklarına inip inmediğinin belirsiz olduğunu söyledi. Herhangi bir can kaybı da bildirilmedi.General Klisz ayrıca füzenin Polonya hava sahası üzerinde 40 kilometre uçtuğunu ve buna karşı herhangi bir işlem yapılmadığını da ekledi.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise olayı görüşmek üzere ordu ve güvenlik hizmetleri şefleriyle bir araya geldi.