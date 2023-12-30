Uçağının iniş takımlarıdan kaçak yolcu çıktı

Uçakların basınçsız kargo bölümü veya iniş takımlarının arasına saklanan kaçak yolcular havada, eksi 50 Santigrat ile eksi 60 Santigrat arasındaki sıcaklıkların yanı sıra oksijen eksikliğiyle karşı karşıya kalabiliyor.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'nda Cezayir Hava Yollarına ait bir uçağının iniş takımlarının bulunduğu bölüme kaçak olarak giren bir yolcunun canlı ancak kritik durumda bulunduğu bildirildi.



Reuters'e konuşan bir güvenlik kaynağı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yakındaki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi. AFP'ye konuşan bir kaynak da şahsın 20'li yaşlarda olduğuna inanıldığını ama üzerinde bir kimlik bulunmadığını belirtti.



Uçağın, Paris'ten iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde Cezayir'in batısındaki Oran şehrinden geldiği aktarıldı.



Uçakların basınçsız kargo bölümü veya iniş takımlarının arasına saklanan kaçak yolcular havada, eksi 50 Santigrat ile eksi 60 Santigrat arasındaki sıcaklıkların yanı sıra oksijen eksikliğiyle karşı karşıya kalabiliyor.



Resmi verilere bu bölümlerdeki kaçak yolcuların yüzde 77'si hayatını kaybediyor.



2019 yılında şüpheli bir kaçak yolcunun cesedi, güneybatı Londra üzerinde uçan bir uçaktan yüzlerce metre yüksekten bir evin bahçesinde güneşlenen ev sahibinin bir kaç metre yanına düşmüştü.



2015 yılında Johannesburg'dan Heathrow'a giden British Airways uçağında kaçak yolcunun cesedi Londra'nın güneybatısındaki Richmond'daki bir mağazanın üzerine düştü. İkinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtuldu ve uçağın alt kısmında bulundu.