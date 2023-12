Sinan Ateş'in eşi Erdoğan'a seslendi: Neden hala işlem yapılmıyor?

"İnsanların inandığı değerler yerle yeksan edildi"













Kamuoyuna yansıdığı üzere bu alçak cinayetin failleri, adli işlem gören kişilerle sınırlı değildir. Peki, tespit edilen diğer faillerle ilgili olarak bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmamıştır? Olayın üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen soruşturma tamamlanıp neden dava açılmamıştır?







Sinan Ateş cinayetine dair neler biliyoruz?





Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek noktalarından olan Çukurambar'da tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla vurularak öldürüldü.

Ateş'in konumunu Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'ın istediği ortaya çıktı





Şüpheli Komiser bizzat soruşturmada görev almış

Konuyu yakından takip eden gazeteci Alican Uludağ Cinayet Büro Komiseri M.E.A'nın bir dönem bizzat Sinan Ateş soruşturmasında görev aldığını belirtiyor.

"Devlet görevlileri de işin içinde"

Gazeteci Uludağ'ın aktardığı diğer detaylara göre cinayet Ülkü Ocağı/torbacılar/polis üçgeninde işlendi. Cinayet Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde planlandı ve cinayet için torbacılara ihale verildi. Bununla birlikte polisler ve istihbarat görevlilerinden de yardım alındı.

Öldürülen ülkücü Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikastın birinci yılında basına açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.Cinayetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen soruşturmanın neden hala tamamlanmadığını soran Ateş adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.Ankara’da 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı ile hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü noktada konuşmasını yapan Ayşe Ateş, faillerinin dışarda elini kolunu sallayarak gezdiğini hatırlattı ve şunları söyledi:“İki tane küçük evladımın yetim kaldığını kimse unutmasın. Başka yavruların yetim kalmasına izin vermeyin. Herkes güven içinde yaşasın. İnanıyoruz ki adalet, devletin temelidir. İdarecilerin görevi ise en başta adaleti tesis etmektir. Unutmayın ki eksik ve geç gelen adalet, adalet değildir.”Cinayetin Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirten Ateş, "iyilikte yarışan bir insanı hayattan koparanlar insanların inandığı değerleri de yerle yeksan ettiler" dedi ve şöyle devam etti:"Biz ömrümüzü verdiğimizi davamıza, canımızı da verdik. Buna rağmen, bazı çevrelerin tavırları ve iftira dolu söylemleri bize aşağılık cinayet kadar ağır geldi. Babasız kalan iki evladımın hayat boyu yaşayacağı travmayı düşünemeyecek kadar gözlerini nefret bürüyenler, şehidimizin arkasından sergiledikleri çirkin tavırla, ölen ile uğraşmayı bırakan şeytanın bile nefretini kazandılar.Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız her açıklamada önce Allah’a, sonra devletimize olan güvenimizi dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. ‘Dış güçlerin oyunu’ diyenler oldu, ‘seçim öncesi Türkiye karıştırılmak isteniyor’ diyenler oldu. Biz bunun böyle olmadığını bilmemize rağmen, çirkin tezgahların bir malzemesi olmamak adına acımızı sinemize çekerek sakin kalan, sakinleştiren taraf olmayı tercih ettik."Ateş konuşmasında Erdoğan'ın cümlelerine atıf yaparak şu sözlerle devam etti:"Biz istiyoruz ki devletimiz, bir yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Biz yalnızca bir yıldır yaşayamadığımız acımızı yaşamak istiyoruz. En başından beri adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun diyoruz. Adalet yerini bulmayınca ne mi olur? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde veriyor: Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç failini daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkarır."Cinayete ilişkin bugüne kadar 22 kişi tutuklandı.Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Mert Gelenbey da soruşturma kapsamında tutuklandılar.Bunun yanı sıra tetikçiyi cinayetin ardından kaçırmakla suçlanan ve cinayeti organize ettiği ileri sürülen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ile MHP'li Avukat Serdar Öktem de halen cezaevinde.Sinan Ateş cinayetinde, tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen Demirbaş'ın sildiği mesajlar kurtarıldı ve bu şekilde 9 ay önceye kadar varan bir takip olduğu ortaya çıkarıldı. Yazışmalarda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer alıyor.Tolgahan Demirbaş’ın telefonundan kurtarılan verilere göre cinayet öncesi Yıldırım, Ateş'in konumunu Demirbaş'tan istedi. O da bu bilgiyi eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu’dan aldı.Ayrıca Demirbaş ile cinayet büroda görevli Komiser M.E.A. arasında da şu diyalog geçtiği öğrenildi:“Amirim bizim GB (Ülkü Ocakları Genel Başkan) istedi de, 0505 …. telefon numarası, adres lazım bize sana zahmet olmazsa” _(Sinan Ateş’i kastederek) “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara.”“Aynen reis, onun ipini çekmişler.”“Birazdan arıyorum reis_”Bu görüşmeden 1.5 saat sonra da M.E.A Demirbaşa Ateş'in adresini veriyor.Tolgahan Demirbaş’ın, Ateş hakkında bilgi aldığı kişilerden biri de S.Y. isimli kişi.Demirbaş, 7 Nisan 2022’de S.Y.’den, Sinan Ateş’in eşinin kimlik numarasının da bulunduğu bilgileri içeren bir ekran görüntüsü atarak adres istiyor. S.Y. de bir gün sonra, bir tanıdığı vasıtasıyla ulaştığı düşünülen Ayşe Ateş’e ait Ankara Yenimahalle’deki ev adresini Demirbaş’a gönderiyor.Dört gün sonra ikilinin arasında geçen konuşma şu şekilde:“Numara ve adresten bir şey çıktı mı?**Abi aramızda kalsın da Muhabbet Başkan Şakir ile konuşmuş. Ekibi kurduk kafasına sıkacaklar demiş.”“Biz de merakla bekliyoruz”