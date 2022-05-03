Samanyolu Haber /Gündem / Rus kanalı İngiltere'yi yok ettiği 'Nükleer' saldırı simülasyonunu yayımladı /03 Mayıs 2022 23:18

Rus kanalı İngiltere'yi yok ettiği 'Nükleer' saldırı simülasyonunu yayımladı

Rusya devlet televizyonu Kanal 1'de, İngiltere ve İrlanda'yı haritadan silecek güçte bir nükleer saldırı görüntüsü yayımladı.

SHABER3.COM

Independent İrlanda'nın haberine göre, Kanal 1 sunucusu Kiselyov, Rusya'nın geçtiğimiz ay test ettiği 'Poseidon' nükleer sualtı silahının ve etkisinin dijital olarak hazırlanmış yapay görüntülerini yayımladı. Kanal 1 sunucusu görüntüler sırasında, "Ada o kadar küçük ki, batırmak için tek bir 'Sarmat' füzesi yeterli" dedi. 

Sunucu Kiselyov, "Birleşik Krallık ve İrlanda'yı denizin dibine gönderebilir. İngiltere'nin nükleer bir saldırıya maruz kalması durumunda, ki bu pek olası olmasa da İrlanda kesinlikle bu saldırıya yakalanacaktır" açıklamasında bulundu. 

Kiselyov, 100 megatonluk Poseidon nükleer silahının İngiltere adasına çarptığında "Yüksek dozda radyasyona sebep olacağını ve 500 metre yükseliğe kadar tsunami oluşturabileceğini" söyledi.

Görüntülerin ardından İrlanda milletvekili Billy Kelleher, Twitter'da, "İrlanda hükümetinden birinin bu tehditlere karşı mutlak tiksintimizi İrlanda'ya ilettiğini tahmin ediyorum. Rusya'da ifade özgürlüğü olmadığı için bu açıklamalar Putin'in onayı ile yapılıyor. Rus hükümetine bu vahşi dilin bizim için kabul edilemez olduğunu söylemenin zamanı geldi" paylaşımında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus kanalı İngiltere'yi yok ettiği 'Nükleer' saldırı... Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:24