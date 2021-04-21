Rusya , ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı için süre verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmesi gerektiğini bildirdi.





Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’a bugün elçiliğin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sunulduğu, bu kişilerin 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmesi gerektiği belirtildi.





Açıklamada, “21 Nisan’da ABD’nin Rusya Federasyonu’ndaki Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda çağrılarak, kendisine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sunuldu. Bu kişilerin 21 Mayıs gün sonuna kadar ülkemizi terk etmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.





Açıklamada ayrıca bu önlemin, ‘Amerikan tarafının Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ve New York'taki Rus Başkonsolosluğu'nun asılsız bir şekilde ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen bazı çalışanlarına karşı sergilediği hasmane eylemlerine verilen karşılık’ olduğu vurgulandı.





Gelecekte atılacak adımlara da vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 16 Nisan'daki açıklamasında ABD'nin Rusya'ya yönelik yasadışı yaptırımlarının en son ‘dalgasına’ karşılık olarak açıklanan misilleme önlemleri çerçevesinde bir sonraki adımlar en kısa zamanda atılacaktır” denildi.