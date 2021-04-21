Samanyolu Haber /Gündem / Rusya , ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı için süre verdi /21 Nisan 2021 17:36

Rusya , ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı için süre verdi

Rus Dışişleri: ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmeli

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’a bugün elçiliğin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sunulduğu, bu kişilerin 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “21 Nisan’da ABD’nin Rusya Federasyonu’ndaki Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda çağrılarak, kendisine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sunuldu. Bu kişilerin 21 Mayıs gün sonuna kadar ülkemizi terk etmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu önlemin, ‘Amerikan tarafının Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ve New York'taki Rus Başkonsolosluğu'nun asılsız bir şekilde ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen bazı çalışanlarına karşı sergilediği hasmane eylemlerine verilen karşılık’ olduğu vurgulandı.

Gelecekte atılacak adımlara da vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 16 Nisan'daki açıklamasında ABD'nin Rusya'ya yönelik yasadışı yaptırımlarının en son ‘dalgasına’ karşılık olarak açıklanan misilleme önlemleri çerçevesinde bir sonraki adımlar en kısa zamanda atılacaktır” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya , ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı için... Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:21:53