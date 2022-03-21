Rusya-ABD ilişkileri kopma noktasında: Affedilemez!

Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne, Biden'ın Putin hakkındaki 'savaş suçlusu' açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi.







Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne "İlişkiler kopma noktasına geldi" dedi.







"KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Gazetecinin “Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız” sorusuna önce “Hayır” yanıtını vererek salondan ayrıldı.





Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için “O bir savaş suçlusu” dedi.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.