Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü'nü sınır dışı ediyor

Kommersant gazetesi, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak sınır dışı etmeye karar verdiği 10 diplomatın arasında ABD Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross'un da bulunduğunu ifade etti.





Habere göre aralarında Ross'un da bulunduğu 10 diplomata Rusya'yı terk etmeleri için 21 Mayıs'a kadar zaman verildi. Rusya, bu kararı ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşı almıştı. ABD aynı zamanda 2020 seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı düşünülen 32 kişiye yaptırım uyguladı ve ABD bankalarına Rusya ile ilgili yeni yasaklar getirmişti.





Kommersant'a konuşan bir Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "Bu bir Rus girişimi değil" dedi ve ABD'nin Moskova'ya 6 aydır Washington'daki Büyükelçiliği'ne yeni bir sözcü atama izni vermediğini söyledi.





Kaynak, Rusya'nın daha önce benzer pozisyonlarda bulunmuş bir diplomatı göndermek istediğini ancak ABD'nin vize dökümanlarını hiçbir açıklama yapmadan geri gönderdiğini ifade etti.





Karşılıklı hamleler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'yi "dostça davranmayan ülkeler" listesine koyup ülkedeki konsolosluk çalışanı sayısını sınırlandırmıştı.