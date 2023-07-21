Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Belarus'a saldıranı bize saldırmış sayarız /21 Temmuz 2023 19:44

Rusya: Belarus'a saldıranı bize saldırmış sayarız

Rusya lideri Putin, Belarus sınırına asker takviyesi yapacağını açıklayan Polonya'yı Belarus'a saldırma ve Ukrayna'nın batısını işgal etme planı yapmakla suçlayarak, "Belarus'a saldıranı bize saldırmış sayarız" dedi.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus sınırına asker takviyesi yapacağını açıklayan Polonya'ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Belarus'un "Rusya ve Belarus Birlik Devleti"nin bir parçası olduğunu hatırlatan Putin, Belarus'a yönelik bir saldırganlığın Rusya Federasyonu'na yönelik sayılacağını ve ellerindeki tüm imkanlarla karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya Federasyonu ve Belarus'un ekonomik ve sosyal alanda entegrasyonuna yönelik Birlik Devleti programı, iki ülke parlamentolarında onaylandıktan sonra devlet başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko tarafından 2021'de imzalanarak yürürlüğe girmişti. İki ülke, 2022'de de bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Cuma günü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Polonya'nın geçmişte bir bölümü kendine ait olan Ukrayna'nın batı bölgelerinde işgal planları bulunduğunu savundu. "Polonya, Litvanya ve Ukrayna askerlerinden oluşan bir askeri birlik kurulmasının planlandığını iddia eden Putin, "Bu birliğin Ukrayna'nın batısının güvenliğini sağlama gerekçesiyle Ukrayna'ya konuşlandırılacağına dair bilgiler var. Ama bu, adını koyacak olursanız, işgalden başka bir şey değildir" diye konuştu. Rusya lideri, Polonya'nın Belarus topraklarında da gözünün olduğunu iddia etti.

Wagner Belarus'ta eğitimlere başladı

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Rus Wagner paralı askerlerinin Belarus'taki varlığını gerekçe göstererek doğu sınırına asker takviyesi yapacağını açıklamış, ancak doğu sınırına kaydırılacak asker sayısıyla ilgili bilgi vermemişti.

Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin, geçen ay Rusya ordu üst yönetimine karşı giriştiği ayaklanma girişiminin ardından Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Belarus'a gitmişti. Rusya ile yapılan anlaşma, Wagner'e bağlı paralı askerlerden isteyenlerin de Belarus'a gidebilmesini öngörüyordu. Prigojin, Çarşamba günü yayınlanan video mesajında askerlerinin şimdilik Ukrayna Savaşı'nda savaşmayacaklarını, bir yandan Belarus askerlerini eğitirken diğer yandan Afrika'daki operasyonlara odaklanılacağını belirtmişti.

Belarus yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada da Wagner mensuplarının Belarus özel birliklerinin eğitimine başladığı bildirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: Belarus'a saldıranı bize saldırmış sayarız Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:25