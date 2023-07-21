Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da askerlik yaşı değişti /21 Temmuz 2023 20:00

Rusya'da askerlik yaşı değişti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, zorunlu askerlik yaş aralığını düzenleyen yasa tasarısında değişiklik yaptı. Buna göre Rusya’da zorunlu askerlik yaş aralığı 18-30 olarak kabul edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Yasa tasarısında ilk olarak zorunlu askerlik yaşı aralığı 18-27'den 21-30'a yükseltilmesi önerilmişti. Duma’da yapılan görüşmelerde yaş aralığı alt sınırı 18 olarak kalması kararlaştırıldı.

Üst sınır 27'den 30'a çıkarılırken, alt sınırın daha önce açıklandığı gibi 21'e çıkarılmak yerine 18'de bırakılacağı bildiriliyor.

Başlangıçta, askerlik yaşı çıtasının kademeli olarak yükseltileceği varsayılmıştı. Askerlik yaşının alt sınırı aşamalı olarak ve üst sınırı ise hemen değiştirilecekti. Böylece, 2024'te 19 ila 30 yaş aralığı; 2025'te - 20 ila 30 yaş aralığı; 2026'da - 21 ila 30 yaşları arasında asker askere alınacaktı, ancak yeni tasarıda bu ortadan kalkmış oldu.

Kommersant’ın haberine göre tasarının yasalaşması halinde yeni yaş aralığı 3 yıl daha artırılarak 18-30 olacak. Yeni değişiklikler ilkbahar celp döneminde yürürlüğe girecek.

Devlet Duması Savunma Komitesi başkanı Andrey Kartapolov, karara gerekçe olarak "çok sayıda gencin askerlik yapmak istemesini" gösterdi. Kartapolov, "Ana değişiklik, üst sınırın 30 yıl olmasıdır. Askerlik yaşının alt sınırının 18'de bırakılmasına karar verildi, çünkü birçok erkek 18 yaşında askere gitmek istiyor" dedi. Yeni zorunlu askerlik yaşı 1 Ocak 2024'ten itibaren 30’a yükseltilecek. Andrey Kartapolov, 2023 yılı içerisinde 27 yaşına giren kişilerin yeni yasadan muaf olacağını da sözlerine ekledi.
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