Rusya, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını devraldı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







Rusya'nın 24 Nisan'da BMGK'de bir açık oturuma başkanlık edeceği açıklandı.





Rusya’nın dönem başkanlığa geçmesinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı yayınladığı mesajda, Rusya'yı 'BMGK'de bir kanun kaçağı' olarak tasvir etti ve "Mevcut BMGK üyelerini, Rusya'nın başkanlığını kötüye kullanma girişimlerini engellemeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.





AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise, Rusya'nın BMGK dönem başkanlığını devralmasının, günü bakımından '1 Nisan Şakasına uygun olduğunu' tweetini paylaştı.





Moskova ise 'bu tür sorumsuz söylemlerin yalnızca AB'nin küresel bir oyuncu olmaya hazır olmadığını teyit ettiği' yanıtını vererek, AB'nin BMGK ile hiçbir ilgisinin olmadığı vurguladı.





Rusya, en son Şubat 2022'de BMGK dönem başkanlığını yürütürken Ukrayna özel harekatını başlatmıştı.