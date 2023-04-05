'Seccade' olayının perde arkasından eski AKP milletvekili çıktı

Türkiye'de halk ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadele etmeye çalışırken; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'seccade' siyasetine bel bağladı.







Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde çekilen 'seccadeli fotoğrafı' iktidar medyası tarafından hedef tahtasına konuldu.





FOTOĞRAFIN HİKÂYESİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, AKP tarafından bir numaralı gündem maddesi haline getirilen o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı. HalkTV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde 'seccade' fotoğrafının arka planını yazdı.





Kılıçdaroğlu’nun da şahit gösterdiği, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile görüşen Saymaz, olayın aslını ondan dinledi. Buna göre Akşam namazını o lokantada kılan Eski AKP'li vekil Azmi Ateş ve emekli Danıştay üyesi Taha Erdinç Bülbül'ün, akşam namazını kıldıktan sonra başkaları da namaz kılar diye seccadeyi ortada bıraktıkları öğrenildi.





Saymaz'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:





ATEŞ VE BÜLBÜL SECCADEYİ KALDIRMADI

"Müftüoğlu’na göre Ataşehir’deki bir lokantada yapılan iftardan sonra eski AK Parti milletvekillerinden Azmi Ateş ve emekli Danıştay üyesi Taha Erdinç Bülbül, akşam namazını lokantada kılmak istedi.





İşletmenin sahibi C.D. ofisini gösterip iki seccade verdi. Ateş ve Bülbül namazdan sonra başkaları kılar diye seccadeleri kaldırmayıp öylece bıraktı. İşte, Kılıçdaroğlu’nun fark etmeden bastığı seccadeler bunlardı.





Müftüoğlu, dün yazılı açıklama yaparak, 'Kılıçdaroğlu’nun bir dahli olmadığı gibi ihmal sonucunda gelişmiştir' dedi."