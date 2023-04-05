Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik: 200 Filistinli gözaltında

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.







AA'nın haberine göre, Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.





Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.





Öte yandan sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.





HAMAS VE İSLAMİ CİHAD'DAN UYARI

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu.





Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." ifadesini kullandı.





"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.





İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.





İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.





Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.





GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET FIRLATILDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya kauçuk kaplı mermi, ses bombalarıyla düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.





İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Sderot kentinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Gazze şeridinden Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze şeridinden atılan 4 roketin de açık araziye düştüğü paylaşıldı.





İsrail basını, bir roketin Sderot kentinde sanayi bölgesine düştüğü ve hasara yol açtığını duyurdu.





NE OLDU?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.





İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.





Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.





Hamas ve çeşitli direniş grupları ise olayların ardından yaptıkları açıklamalarda, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkının Aksa'ya gelmesi çağrıları yapıldı.







İsrail polisinin, gece saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te olaylar çıktı.





İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi çevresine yoğun takviye gönderdi. Doğu Kudüs'ün farklı mahallelerinde Filistinliler, İsrail polisine havai fişek atarak direnmeye çalıştı.





İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gruplar halinde ulaşmaya çalışan Filistinlilere ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.





Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa çevresinde çıkan olaylarda 7 yaralıya müdahale ettiği ikisinin hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Yaralanmaların kauçuk kaplı mermi ve darp sonucu oluştuğu kaydedildi.