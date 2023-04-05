Samanyolu Haber /Gündem / Depremle ilgili son can kaybı sayısı açıklandı /05 Nisan 2023 09:42

Depremle ilgili son can kaybı sayısı açıklandı

CNN Türk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

CAN KAYBI ARTTI
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybının arttığını duyurdu. Öte yandan 'ölü sayısının az açıklandığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

CNN Türk'e konuşan Bakan Soylu, can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı, "Kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Vefat sayısı güncellenecek. Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Soylu, "Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" açıklamasında da bulundu.
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