Depremle ilgili son can kaybı sayısı açıklandı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.







CAN KAYBI ARTTI



Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybının arttığını duyurdu. Öte yandan 'ölü sayısının az açıklandığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.





CNN Türk'e konuşan Bakan Soylu, can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı, "Kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Vefat sayısı güncellenecek. Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.





Soylu, "Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" açıklamasında da bulundu.