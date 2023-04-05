Benzine büyük zam!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.







NTV'nin haberine göre, benzine bugün itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.





Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.





GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.





Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.





AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.