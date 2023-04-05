Samanyolu Haber /Gündem / Benzine büyük zam! /05 Nisan 2023 09:39

Benzine büyük zam!

Benzinin litre fiyatına 5 Nisan tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

SHABER3.COM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzine bugün itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.

GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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