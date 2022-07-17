Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden 'Geri dönüş yok' açıklaması /17 Temmuz 2022 17:57

Rusya cephesinden 'Geri dönüş yok' açıklaması

Rusya Federasyon Konseyi Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşa Komitesi Başkanı Andrey Klishas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Federasyon Konseyi Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşa Komitesi Başkanı Andrey Klishas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus Senatör Andrey Klishas, Batı egemenliği çağını, "uluslararası hukukun ve diğer ülkelerin egemenliğinin reddedildiği bir dönem" olarak eleştirdi.

Klishas, ??İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in geçtiğimiz günlerdeki Batı egemenliğinin sonunun geldiğini söyleyen bir açıklaması üzerine yorum yaptı.

'BATI'NIN NEO-KOLONYAL DÖNEMİ SONA ERDİ'

Klishas, "Blair'in Batı hakimiyeti çağı, uluslararası hukukun inkarı çağı, NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarını sürdürürken küresel ölçekte güç kullandığı, diğer devletlere egemenliğin inkar edildiği çağdır" dedi.

Klishas ayrıca, "Liberal demokrasi" gevezeliği kisvesi altında Batı'nın onlarca yıllık neo-kolonyal egemenliği artık sona erdi, bu konuda Blair haklı" diyerek, "Neoliberal sömürgeciliğe geri dönüş yok" ifadesini kullandı.
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