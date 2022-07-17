Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'dan Hırvatistan'a protesto notası /17 Temmuz 2022 16:45

Sırbistan'dan Hırvatistan'a protesto notası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eski 2. Dünya Savaşı toplama kampı olan Jasenovac'ı ziyaret etmesinin yasaklanması nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın Hırvatistan'a protesto notası gönderdiği belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eski 2. Dünya Savaşı toplama kampı olan Jasenovac'ı ziyaret etmesinin yasaklanması nedeniyle Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, yaptığı açıklamada "Zagreb yönetiminin bu tür medeniyet ve Avrupa karşıtı kararı karşısında şok olduklarını" dile getirdi.

Nikola Selakoviç, "Sırp hükümeti misilleme tedbirlerine uluslararası hukuka göre karar verecek" diyerek, Pazartesi akşamı Vucic'in yanıtını Hırvat makamlarına açıklayacağını söyledi.
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