Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bir uçak kazası daha: Yine bir binanın üzerine düştü /23 Ekim 2022 14:34

Rusya’da bir uçak kazası daha: Yine bir binanın üzerine düştü

Rusya'da yeni bir uçak kazası daha gerçekleşti. Yaklaşık bir hafta önce yaşanan uçak kazasında olduğu gibi uçak yine bir binanın üzerine düştü.

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TASS’ın geçtiği haberde, “SU-34”uçağı eğitim esnasında Irkutsk'ta iki katlı bir evin üzerine düştü.  Irkutsk bölge Valisi Igor Kobzev tarafından onaylanan haberde detaylar geliyor” denildi

Irkutsk'ta bir Su-30 askeri uçağı iki katlı bir eve düştü. Bölge valiliği tarafından kaza detayları açıklanırken "Düşen Su-30 test uçuşu yapıyordu. Kazada iki pilot öldü" denildi. 

Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, olay Novo-Lenino mikro bölgesinde, Pavel Krasilnikov Caddesi, 30'da özel bir ahşap konut binasına düştü. Buna karşılık yetkililer, uçağın Przhevalsky Caddesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Kaza yerinde yangın çıktı. Alanı 200 metrekareye ulaştı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. 

Diğer yandan Irkutsk bölgesi valisi İgor Kobzev olay yerine gitti. Soruşturma Komitesi, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. 

Samanyoluhaber.com - Moskova 
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