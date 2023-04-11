Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da Koronavirüs halen yaygın /11 Nisan 2023 12:00

Rusya’da Koronavirüs halen yaygın

Rusya Bilimler Akademisi’nden Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksander Gorelov, Omicron koronavirüs bileşenlerinden 611 virüs çeşidinin Rusya'da dolaştığını söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

"İnsan ve Tıp" kongresinde konuşan bilim adamı, Koronovirüs Omikron virüsün modifikasyon ve evrim sürecinin devam ettiğini, ve maalesef önümüzdeki yaz aylarında bunun sonlanmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün Rusya Federasyonu’nda 6.622 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 467 vakada hastalar hastanede tedavi altına alınırken gün içinde 6 bin 981 iyileşen hasta taburcu edildi, 34 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda, Rusya'daki tüm pandemi dönemi boyunca, 22.721.610 kişide resmi olarak koronavirüs teşhisi doğrulandı. 397.604 kişi virüsten öldü,
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