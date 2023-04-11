Rusya’da Koronavirüs halen yaygın

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





"İnsan ve Tıp" kongresinde konuşan bilim adamı, Koronovirüs Omikron virüsün modifikasyon ve evrim sürecinin devam ettiğini, ve maalesef önümüzdeki yaz aylarında bunun sonlanmayacağını söyledi.







Geçtiğimiz gün Rusya Federasyonu’nda 6.622 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 467 vakada hastalar hastanede tedavi altına alınırken gün içinde 6 bin 981 iyileşen hasta taburcu edildi, 34 kişi hayatını kaybetti.





Toplamda, Rusya'daki tüm pandemi dönemi boyunca, 22.721.610 kişide resmi olarak koronavirüs teşhisi doğrulandı. 397.604 kişi virüsten öldü,