Samanyolu Haber /Gündem / Putin’in Türkiye ziyaret planı yok /11 Nisan 2023 12:08

Putin’in Türkiye ziyaret planı yok

Seçim öncesi , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti planlanmıyor...

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin veya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretenin henüz planda olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın yakın zamanda Moskova’ya gitmesi ve hemen ardından Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara’ya gelmesi Putin Erdoğan görüşmesine hazırlık mı yapılıyor konusunu gündeme getirmişti.

Ukrayna krizine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “Rusya ve Ukrayna'nın çok büyük saldırılar için hazırlandıklarını görüyoruz. Her iki taraf da insan gücü ve teçhizatı yoğunlaştırıyor” dedi.

Mevcut durumun yeni düşmanlıkların yaklaştığını gösterse de Ankara’nın gerginliği tırmandırmak istemediğini, savaşın komşu ülkeler üzerinde kötü bir etkisi olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mayısta yapılması beklenen 'dörtlü zirve'ye ilişkin ise: Yol haritasının önceden planlandığını ve ilk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat başkanlarının bir araya geldiğini hatırlatarak; ‘Daha sonra Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek’ dedi.
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