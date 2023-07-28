Rusya 'dan Afrika atağı... 23 milyar borç silinecek





Rusya ile Afrika kıta ülkeleri arasında sıkı dostluk bağları amaçlı 23 milyar dolarlık borç Moskova tarafından silindi.





St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu'nda konuşan Vladimir Putin, ülkesinin bugüne kadar Afrika ülkelerinin 23 milyar dolarlık borcunu sildiklerini açıkladı.





Rusya ile Afrika kıta ülkeleri arasında sıkı dostluk bağları bulunduğunu söylen Putin, ticari ayrıcalıklar ve mali yardımlar yoluyla Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Rusya'nın kalkınma için Afrika ülkelerine yaklaşık 90 milyon dolar tahsis edeceğini söyledi. Moskova, ticari tercihler sağlayarak Afrika kıtasının kalkınmasına yardım etmeye devam etmeyi planladığını vurguladı.





“Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletme çabalarına Rusya da katılıyor. Bugüne kadar sildiğimiz toplam borç 23 milyar dolar. Afrika ülkelerinden gelen son taleplerde bu kalkınma amaçları için 90 milyondan fazla tahsis edeceğiz” dedi.





Önceki gün 27 Temmuz'da Rusya'nın Somali'nin 684 milyon doları aşkın devlet borcunu iptal ettiği forumda duyurulmuştu. Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama bu konuda bilgi verdi. Ona göre Rus tarafı Afrika devletinin 7,5 milyon dolar ve 684 milyon dolardan fazla iki borcunu affetti. Somali’nin Rusya Federasyonu'na kalan borçlarının yeni bir programa göre ertelenen tarihlerde iade edileceği belirtildi.





Afrika ülkelerine bedava 25-50 bin ton tahıl gönderilecek





Ayrıca Putin, Afrika ülkeleriyle ticaretin büyümesine dikkat çekti ve Batı'yı tahıl anlaşmasının şartlarını yerine getirmemekle eleştirdi: “önümüzdeki üç ila dört ay içinde Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine 25.000-50.000 ton tahıl tedarik edeceğini” söyledi.





Devlet başkanı, dünya gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması beklenen girişimin hedeflerine ulaşamamasından yakındı. Başkanın belirttiği gibi, Ukrayna'dan gelen tahılın %70'inden fazlası AB ülkelerine gitti ve toplam hacmin %3'ünden azı Afrika ülkelerinin payına düştü - 1 milyon tondan az tahıl fakir ülkelere teslim edildi.





Vladimir Putin'e göre Rusya'nın koşulları karşılanmadı, bu nedenle Moskova Karadeniz girişimine katılımı askıya aldı. Devlet başkanı, bu kararın zemininde, önümüzdeki aylarda Rusya'nın kendisinin Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre'ye 25-50’şer bin ton ücretsiz tahıl tedarik edeceğine söz verdi.