Merkez Bankası'na atanan ismin seçim öncesi yaptığı açıklama yeniden gündem oldu

Hafize Gaye Erkan’ın 9 Haziran 2023’te Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanmasının ardından, üst yönetimdeki ilk değişiklik dün yaşandı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Erkan'ın yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı, üç yeni isim atandı.





TCMB’nin yeni başkan yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan oldu.





Piyasada en çok yankı uyandıran atama, eski Yapı Kredi Bankası baş ekonomisti Dr. Cevdet Akçay oldu.





Akçay, iktidarın son iki yılda uyguladığı “düşük faiz, yüksek enflasyon” politikasını açıkça eleştiriyordu.





‘BU MODEL BİZİ ÇOK KÖTÜ YERLERE SÜRÜKLEDİ’

Akçay, 26 Aralık 2022 tarihinde Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı’nın konuğu olmuş ve “düşük faiz yüksek kur üzerinden yeni model sevdası bizi çok kötü yerlere sürükledi” demişti.





Seçimlerde iktidarın değişmemesi durumunda faiz politikasının değişmesini beklemediğini belirten Akçay, “İktidar devam edecekse, seçimi kazanırlarsa, hem cumhurbaşkanlığı hem de meclisi aynı şekilde muhafaza edebilirse, bence buna yaptıkları şeyin çalıştığının tasdiki olarak bakacaklar, yoksa oy alamazdık insanlardan diyecekler” ifadelerini kullanmıştı.









Altaylı'nın “Seçimi kazanırlarsa ‘Biz burada zırvaladık, daha realist davranalım' demezler mi” sorusu üzerine Akçay, “Yok sanmıyorum, hayır. Öyle düşünmeleri için bir sebep yok ortada” yanıtını vermişti.





‘ÇIKMAZ SOKAK’

Döviz kuru üzerinden rekabet gücü yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun bir çıkmaz sokak olduğunu belirten Akçay, Türkiye’de faizin politika etkinliğinin çok azaldığını ve enflasyonu aşağı çekmek için büyümeden edilecek feragat düzeyinin arttığını vurgulamıştı.





Erdoğan’ın o dönem yaptığı “Herkes enflasyonda hesabını yüzde 20’lere göre yapsın” açıklamasına gönderme de yapan Akçay, o programda “Önümüzdeki sene kendinizi yüzde 20’ye göre ayarlayın demenin karşılığı yok” demişti.





Nitekim, dün açıklanan TCMB Enflasyon Raporu’nda yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltildi.





Akçay ayrıca, seçim sonrasında birçok kalemde fiyat artışı beklediğini de dile getirmişti.





CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Dün geceki atama kararı sonrası Cevdet Akçay’ın öz geçmişi de TCMB sitesine eklendi:





“1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. The City University of New York'ta Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.









Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York'ta doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesinde göreve başlayan ve Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay 2001 yılında Koç Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.





2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018 yılları arası ayrılana kadar banka başekonomisti olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2018'de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.





Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.”