Kapalıçarşı'daki görüntüler sızdı, 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi!

ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie; Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünü oynadığı 'Görevimiz Tehlike' filmi için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.
'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan McQuarrie, ekibiyle birlikte mekan keşfi yapmıştı.
Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi
MEKAN İÇİN İNCELEME YAPTILAR
Araştırma yapabilmeleri için kapalı olan tarihi çarşının kapıları açılmış; ekip Kapalıçarşı'da gezerek incelemelerde bulunmuştu.
Filmin ikinci kısmı için İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri şeklinde planlanmıştı.
Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi
GÖRÜNTÜLER SIZDI, YÖNETMEN VAZGEÇTİ!
Ancak 28 Haziran 2024’te ikinci bölümü gösterime girecek projenin yönetmeni Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesine uyulmadığı için ülkemizdeki sahnelerden vazgeçti.
Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi