Samanyolu Haber /Gündem / Kapalıçarşı'daki görüntüler sızdı, 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! /28 Temmuz 2023 13:01

Kapalıçarşı'daki görüntüler sızdı, 'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi!

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde filmin yeni halkası için İstanbul'a gelmiş; mekan araştırması yapmıştı. ABD'li aktörün Kapalıçarşı'da dolaştığı anlar sosyal medyada paylaşılınca, yönetmen İstanbul'da çekim yapmaktan vazgeçti.

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ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie; Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünü oynadığı 'Görevimiz Tehlike' filmi için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan McQuarrie, ekibiyle birlikte mekan keşfi yapmıştı.



Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi


MEKAN İÇİN İNCELEME YAPTILAR

Araştırma yapabilmeleri için kapalı olan tarihi çarşının kapıları açılmış; ekip Kapalıçarşı'da gezerek incelemelerde bulunmuştu.

Filmin ikinci kısmı için İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri şeklinde planlanmıştı.


Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi


GÖRÜNTÜLER SIZDI, YÖNETMEN VAZGEÇTİ!

Ancak 28 Haziran 2024’te ikinci bölümü gösterime girecek projenin yönetmeni Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesine uyulmadığı için ülkemizdeki sahnelerden vazgeçti.

Kapalıçarşıdaki görüntüler sızdı, Görevimiz Tehlikenin İstanbul çekimleri iptal edildi







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