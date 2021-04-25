Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov 'Haziran' ayını işaret etti /25 Nisan 2021 17:44

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov 'Haziran' ayını işaret etti

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un görevi Donald Trump'tan devralan yeni ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir ikili görüşmenin tarihi olarak Haziran ayını işaret ettiği belirtildi.

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin haziranda gerçekleşebileceğini ancak nihai kararın birçok faktöre bağlı olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programın konuğu olan Uşakov, ABD tarafından liderler zirvesi yapılması konusunda sinyaller geldiğini ancak bu konunun henüz resmi düzeyde istişare edilmediğini kaydetti.

Uşakov, görüşmeye ilişkin nihai kararın birçok faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

Görüşmenin tarihi konusunda haziran ayının konuşulduğunu ve hatta somut tarihler bulunduğunu belirten Uşakov, şimdilik bu tarihleri kamuoyuna açıklamayacağını ekledi.

© Sputnik
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