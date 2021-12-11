Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısından yeni Montrö açıklaması /11 Aralık 2021 00:26

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısından yeni Montrö açıklaması

NATO'yu karşılıklı güvenlik garantileri verilmesi konusunda azami ciddiyet göstermeye davet ettiklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini de iddia etti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO'yu karşılıklı güvenlik garantileri verilmesi konusunda azami ciddiyet göstermeye davet ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesi sırasında talep ettiği güvenlik garantilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, düzenlediği basın toplantısında, "Yolun başındayız, bu yolu hızlıca geçmemiz gerekiyor. Boş vaat yerine gerçek güvenlik garantileri alma imkanını değerlendirmek için henüz erken" dedi.
Ryabkov, NATO'daki meslektaşlarının bu konuda ciddi olup olmadıklarını yakın zamanda anlayacaklarını kaydetti.

Putin, Biden'la görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.

'Rusya'nın moratoryum önerisi halen geçerli'

Rus diplomat, Rusya'nın Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin karşılıklı moratoryum ilan etme önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Batı'nın bu öneriye yüz çevirmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Hepimizin güvenlik garantilerine ihtiyacı var, bu nedenle çok geçmeden anlaşmamız gerekiyor. Biz, güvenliğimizi silah kontrolü, güven ve doğrulama önlemleri yardımıyla pekiştirmek istiyoruz. Eğer siz bunu istemiyorsanız, demek ki, cevabınız farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Eylül 2019'da Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve dönemin Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO ülkelerini kapsayan bir dizi ülkeye moratoryum önerdiği bir yazı göndermişti.

'NATO ülkeleri Montrö'yü ihlal ediyor'

Bu arada Ryabkov, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirlediklerini ve bu durumdan duyulan hoşnutsuzluğun diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini anlattı.

Montrö'nün yıllardır Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine hizmet ettiğini anımsatan Ryabkov, "Hiçbir şey değişmedi ve görünene göre bu, sözleşmenin tarafı olan bazı ülkelerin işine gelmiyor. Batılı ülkeler, uluslararası hukuku esas almak yerine kendi haklılıklarında ısrar ediyor" diye ekledi.

© Sputnik


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