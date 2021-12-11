Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Bulduk'a yeni TBB Başkanı Sağkan'dan destek geldi /11 Aralık 2021 00:57

Avukat Bulduk'a yeni TBB Başkanı Sağkan'dan destek geldi

Tutuklu eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Köse ve eski emniyet amiri Ataç’la görüşmeye giden avukat Sümeyra Bulduk, çıkışta kimliğine el konularak çıplak aramaya maruz kaldığını belirtmiş ve tepki göstermişti. Bu açıklama sonrasında Bulduk’u arayan Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan'ın, dosyaya müdahil olacaklarını bildirdiği ifade edildi.

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Silivri Cezaevi’ndeki müvekkillerini ziyaret sonrasında maruz kaldığı insanlık dışı muamelelerle ilgili avukat Sümeyra Bulduk’u arayan Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan, dosyaya müdahil olacaklarını bildirdi.
Bold'da yer alan habere göre tutuklu eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer Köse ve eski emniyet amiri Gafur Ataç’la görüşmeye giden avukat Sümeyra Bulduk, çıkışta kimliğine el konularak çıplak aramaya maruz kaldı.

KİMLİĞİNE EL KONULDU, ÇIPLAK ARANDI

Görüşmelerin ardından keyfi olarak aranmak istediğini belirten Bulduk, avukat kimliğine el konularak cezaevi kapılarının 3 saat boyu üzerine kilitlendiğini belirtti. 3 saatin sonunda infaz koruma memurları ve polis eşliğinde çıplak aramaya maruz kaldığını belirten Bulduk, savcılığı bu işlemleri mevzuata uygun bulduğunu kaydetti.

SAĞKAN ARADI, BAROLAR BİRLİĞİ MÜDAHİL OLACAK

Konuyla ilgili bugünki paylaşımında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın sabah kendisini aradığını, dosyaya müdahil olup takipçisi olacaklarını ifade ettiğini belirten Bulduk, “Hem kendim hem müvekkillerim adına, yaşanan tüm usulsüzlükler için sonuna kadar mücadele edicem. Kendisine ve destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
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