Almanya’daki mahkemeden dikkat çeken karar

Almanya'da bir mahkeme, evden çalışan bir kişinin, mesaiye başlamak için yatağından bilgisayar başına giderken yere düşüp yaralanmasının teknik olarak işe gidiş sayılacağına karar kılarak, bu esnada yaşanan kazanın da iş kazası olduğuna hükmetti.Evden çalışan kişinin yatak odasının alt katında bulunan çalışma masasına ulaşmaya çalıştığı belirtilen mahkeme kararında, iki odayı birbirine bağlayan dairesel merdivenden aşağıya inme eylemi 'işe gidip gelme' sayılırken, bu esnada kişinin yere düşüp belini kırmasının ise iş kazası olduğuna hükmedildi.Alman mahkeme, yaşanan kazanın işe ilk gidiş sırasında gerçekleşmiş olmasından dolayı iş kazası sayıldığını belirterek, çalışanın kahvaltı yapmak için mutfağa uğraması ve kazanın o esnada gerçekleşmesi durumunda kazanın 'iş kazası' olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.İşveren tarafı, çalışanın iş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan masraflarını karşılamayı reddetmiş, önceki iki alt mahkeme, yaşanan olayın iş kazası olarak tanımlanamayacağı kararı vermişti.Federal sosyal mahkemede alınan 'yataktan masa başına yapılan ilk sabah yolculuğunun, sigorta kapsamındaki bir çalışma rotası sayılacağı' kararının emsal niteliğinde olduğu belirtildi.Mahkeme karar metninde şu ifadelere yer verdi:"Davacı, sabah ev ofisine giderken yolda düşerek iş kazası geçirdi. Sigorta kapsamındaki olayın, sigortalının evinde veya başka bir yerde gerçekleşmesi halinde, faaliyetin şirket binasında gerçekleştirilmesiyle aynı kapsamda sigorta teminatı sağlanır.”