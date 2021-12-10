Zamları sosyal medyadan böyle duyurdu

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine zam geldiğini duyurdu.







Türkiye'de son aylarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini göstermeye devam ediyor. Her geçen gün artan zamlar ise yurttaşları olumsuz etkiliyor.



Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yeni zamlara göre, soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi.





