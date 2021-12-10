Hocaefendi’den 10 Aralık mesajı: İnsan haklarına saygı, Yaratıcı’ya saygıdır

Alliance for Shared Values’tan (Paylaşılan Değerler İttifakı-AFSV) Fethullah Gülen Hocaefendi adına yayımlanan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında şu ifadelere yer verildi:







“Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan olmaktan kaynaklı hakların gündeme geldiği ve her türlü insan hakları ihlallerinin kınandığı gün. Adaletin, eşitliğin ve insanlar arasında karşılıklı saygının hakim olduğu, daha yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğunun hatırlandığı ve hatırlatıldığı gün.





ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ





Bugün dünyanın değişik coğrafyalarında insanlığın evrensel değerlerinin kulak ardı edildiği ve insan haklarının taarruza uğradığı zor bir dönemden geçiyoruz. Dini veya etnik kimliklerinden ötürü, ideolojik veya siyasi sebeplerle baskıya uğrayan, zulüm gören, evlerinden ve yurtlarından kaçıp yabancı ülkelere iltica etmek zorunda kalan milyonlarca insanın hazin durumuna bütün insanlık olarak şahitlik ediyoruz.





HİZMET GÖNÜLLÜLERİNE YAPILAN ZULMÜ BÜTÜN DÜNYA GÖRÜYOR





Kendi öz vatanlarında bu zulümlerin hepsini yaşayan ve çok ciddi insan hakkı ihlallerine maruz kalan Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları bu zorlu sürece rağmen barış ve hukuka sadakatten ayrılmadıklarını bütün dünya görüyor. Onların acılarını ben de iliklerime kadar yaşıyor ve inanıyorum ki bu zorlu süreç, onları insana ve insanlığa hizmet yolundan ayıramayacaktır.







ATEŞ NEREYE DÜŞERSE DÜŞSÜN, BENİ YAKAR





İnsan hakları Allah’ın kerim olarak yarattığı insana bahşettiği haklardır ve onları kimsenin kaldırma veya çiğneme salahiyeti yoktur. İnsana saygı aynı zamanda onun Yaratıcı'sına saygıdır. İnsana saygısızlık, onu hor görmek ve haklarını çiğnemek, onun Yaratıcı'sına karşı saygısızlık ve isyandır. Her insan kendi haklarına sahip çıktığı gibi yeryüzünün neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı duyarlı olmalıdır. Bir atasözü “ateş düştüğü yeri yakar” der. Ama kendisini insanlığa adamış olan bir fert ise şöyle demelidir: “Ateş nereye düşerse düşsün beni yakar.”





Dünya İnsan Hakları Günü’nün yaratılıştan insana verilmiş olan hakların korunması ve daha ileriye taşınması mevzuunda bütün insanlığa yeni bir azim ve gayrete vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”







