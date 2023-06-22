Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarını yasakladı /22 Haziran 2023 07:50

Rusya, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarını yasakladı

Rusya'da Kremlin yönetimi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nı (WWF), "istenmeyen" kuruluş olarak nitelendirdi ve vakfın Rusya'nın ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

SHABER3.COM

Yapılan açıklamada, "Rusya Başsavcılığı, uluslararası sivil toplum kuruluşu WWF'in çalışmalarını Rusya Federasyonu'nda istenmeyen faaliyetler olarak kabul etmeye karar verdi" denildi.

Savcılar, grubun Rusya'da "ekonomik alanda güvenlik tehditleri oluşturan projelerin uygulanması için bir kılıf" olarak kullanıldığını iddia etti.

"Rusya'nın ekonomik kalkınmasına pranga vurmayı amaçlıyor"

Açıklamada WWF'nin Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu geliştirme planlarını engellemeye çalıştığı belirtilirken, enerji ve metal sektörlerini hedef alan çalışmalarının Rusya'nın ekonomik kalkınmasına "pranga vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Greenpeace de mayıs ayında Rusya'da "istenmeyen" bir örgüt olarak etiketlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:20