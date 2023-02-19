Samanyolu Haber /Gündem / Rusya DTÖ'den çekilmiyor /19 Şubat 2023 17:35

Rusya DTÖ'den çekilmiyor

Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ayrılmayacağını resmen duyurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLYHABER.COM- MOSKOVA



Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ayrılma düşüncesinin olmadığı açıklaması geldi.

RİA Novosti'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilmesinin söz konusu olmadığı, böyle bir kararın Rusya’nın rakiplerine bir hediye olacağı belirtildi.

DTÖ’nün Rusya’nın dünya ticaret sistemindeki çıkarlarını korumak için önemli bir platform olduğu belirtilen açıklamada, “Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin tutumu iyi biliniyor: DTÖ, Rusya'nın küresel ticaret sistemindeki çıkarlarınının savunulmasında önemli bir platform olmaya devam ediyor ve ondan çekilmek, düşmanlarımız için bir hediye olur” denildi.

Mayıs 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerini, örgütün kural ve ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirme ve bu tür önlemlere itiraz önerileri sunma ve ayrıca Rusya'nın ticaret organizasyonuna katılımına yönelik stratejinin güncellenmesi talimatı vermişti.
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