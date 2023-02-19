Samanyolu Haber /Gündem / Büyük ölçekli saldırı hazırlığı mı? /19 Şubat 2023 17:43

Büyük ölçekli saldırı hazırlığı mı?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, Rusya’nın taktik değişikliğine gittiği ve bazı cephelerde savaş uçaklarını yoğun kullanıma gideceği bilgileri geliyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın hava üslerine yeni savaş ve bombardıman uçakları konuşlandırdığını Rus uzmanlar iddia ettiler.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki mevcut durum, Rus tarafının buraya ek uçaklar ve helikopterler taşıdığını ve muhtemelen tüm cephe hattı boyunca yeni bir büyük ölçekli saldırı başlatmaya hazırlandığını gösterdiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri ise daha önce yakında bir "kitlesel hava saldırısı" beklemediğini açıklamıştı.

Ukrayna’ya yardım için Almanya’da toplanan NATO üyesi batılı devletler, Ukrayna'ya yeni modern hava savunma sistemi ve topçu mühimmatı sağlamak için anlaştılar.

Başta ABD olmak üzere Batılı devletler, Ukrayna’da Rusya’nın Şubat ayında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri topraklarının kontrolünün nihai olarak alınmasına yol açabilecek yeni bir saldırı düzenleyeceğini beklediklerini defalarca açıkladı.

NATO’dan yapılan son açıklamalarda, Rusya’nın yavaş yavaş büyük çaplı saldırıya başladığını özellikle İzyum-Harkov yönündeki mevcut ilerlemeler, saldırının başladığının kanıtı olarak gösterildi.

Rusya taktik değiştirdi

Ukrayna Devlet Başkanlık ofisi başkanı Andriy Yermak’da Rusya'nın askeri operasyonu yürütme taktiklerini değiştirdiğini iddia etti.

Ukraynalı diplomat, Rus ordusunun artık aktif olarak sahte hedefler kullandığını ve bölgede daha fazla aktif keşif yaptığını söyledi.

Yermak Telegram kanalından “Ruslar biraz taktik değiştirdiler. Aktif keşif yapıyorlar, sahte hedefler kullanıyorlar” diye yazdı.
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