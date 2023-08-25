Rusya, Erdoğan ve Putin görüşmesi için tarih vermedi: Yakında...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.







Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.





TÜRK KAYNAKLARI TARİH VERMİŞTİ



Dün Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Erdoğan'ın muhtemelen 4 Eylül'de Soçi'de Putin'le görüşmeyi planladığını söyledi.







PUTİN G20 ZİRVESİNE GİTMEYECEK



Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.





Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.