Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den açıklama: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı? /25 Ağustos 2023 15:19

Kremlin'den açıklama: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşmediğini belirterek, Putin'in Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağını söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin'in ölümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Prigojin'in ölümüne neden olan uçak kazası hakkında "henüz çok fazla bilgi bulunmadığını, bunların soruşturmalar sırasında ortaya çıkacağını" kaydeden Peskov, şunları aktardı:

"Burada elbette bu konuyu ele alırken sadece gerçeklere dayanmak gerekiyor. Henüz çok fazla gerçek yok, çünkü şu anda yürütülmekte olan soruşturma faaliyetleri sırasında henüz ortaya çıkarılmadılar. Putin, soruşturmanın sonuçlarını beklediğini ve bu sonuçların öngörülebilir bir gelecekte tamamlanacağını söyledi ve siz ve ben ayrıntıları öğreneceğiz." 

"PUTİN'İN YOĞUN BİR PROGRAMI VAR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Prigojin ile görüşmediğini kaydeden Peskov, Putin'in Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağını söylemenin mümkün olmadığını belirterek, soruşturma prosedürlerinin ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini ve Putin'in genel olarak yoğun bir programı olduğunu kaydetti.

Peskov, "Henüz bilinmiyor. Gerçek şu ki, soruşturma ile ilgili gerekli uzmanlık ve gerekli eylemlerin ne kadar süreceğini sizinle birlikte bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda cenaze tarihi vesaire yokken bu konuda konuşmak mümkün değil. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın şu anda oldukça yoğun bir çalışma programı olduğu" dedi.

"WAGNER, HUKUKEN RESMİ BİR YAPI DEĞİL"
Peskov, Wagner'in hukuken "resmi olarak mevcut olmadığını, ancak Ukrayna'daki özel askeri operasyona büyük katkı sağladığını" belirtti.

Peskov, "Unutmayalım ki böyle bir yapı yok. Putin'in defalarca söylediği gibi, özel askeri operasyonun gidişatına büyük katkı sağlayan bir 'Wagner' grubu var. Dün de Puşilin, Wagner'in Donetsk'in birçok bölgesinin kurtarılmasına büyük katkı sağladığını ve bu insanların kahramanlıklarının asla unutulmayacağını söyledi. (Wagner grubunun) Geleceğine gelince, şu anda size bir şey söyleyemem, bilmiyorum" diye konuştu.
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