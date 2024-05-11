Rus ordusunun Harkov yönünde cephe yarma girişimi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün gerçekleşen saldırıda, Rus birliklerinin Kharkov ve Belgorod bölgeleri sınırındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma hattını aşmaya çalıştığını, "değişen yoğunlukta savaşların devam ettiğini" bildirdi.





Kharkov bölge yönetimi başkanı Oleg Sinegubov’da aynı şekilde yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. Vali açıklamasında, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri güvenle mevzilerini koruyor: tek bir metre bile kaybolmadı. Şu anda kentte büyük bir bombardıman var." İfadelerini kullandı.





Rus saldırılarında hidroelektrik santrali vuruldu





Son Rus saldırıları sonucu Ukrayna’nın iki hidroelektrik santrali daha vuruldu ve santraller hizmet dışı kaldı.





Ukrayna enerji şirketi Ukrhidroenergo'nun Telegram kanalından bildirdiğine göre, Rusya'nın kritik altyapıya yönelik saldırıları sonucunda Ukrayna'da iki hidroelektrik santral (HES) hizmet dışı bırakıldı.





Ukrayna Enerji Bakanlığı, Ukrayna'nın dokuz bölgesinde halkın elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldığını bildirdi. Kiev yönetimi ise, abonelere başkente elektrik tedarikinin sınırlandırılması konusunda bilgi verdi ve kaynakları tasarruf etmeye çağırdı.