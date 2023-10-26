Rusya hava saldırılarını artırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Savunma Bakanı operasyonu karargah ziyaretinde çatışmalardaki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.





Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Vostok grubunun komuta merkezinde yaptığı toplantıda, yeni taktiklerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son haftalarda çok sayıda savaş uçakları kaybettirildiğini ve bazı elektronik savunma hatlarının kırıldığını söyledi.





Rus ordusunun kullanmaya başladığı yeni hava savunma sistemlerinin, beş günde 24 Ukrayna uçağını düşürdüğüne vurgu yaptı.





Özel harekat bölgesindeki Vostok Grubu’nun ileri komuta noktasında ‘kışa hazırlık’ denetiminde bölge komutanlarından operasyonun gidişatına ilişkin bilgi de alan Şoygu, ABD yapımı, M777 topçu sistemlerine karşı başarıyla mücadele edildiğini belirtirken, “Fakat şimdilik düşman topçusu pek çok soruna neden oluyor. Gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.





Vostok birlik grubunun Güney Donetsk yönündeki ileri komuta noktasındaki grup komutanı Korgeneral Andrey Kuzmenko ve karargah komutanları, mevcut durum, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ana taktik yönlerde muharebe misyonlarının yürütülmesi ve düşmanın doğası hakkında bakana rapor verdi.





ABD’nin ATACMS füzelerini vurmayı öğrendi





Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saatte iki Amerikan ATACMS füzesinin Rus Hava Savunma Sistemleri tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.





Son 24 saat içinde Rus birlikleri, askeri operasyon bölgesinde iki Amerikan ATACMS füzesini ele geçirdi. Ayrıca ABD'de üretilen 2 adet HARM anti-radar füzesi ve 2 adet HIMARS çok namlulu roket sistemi ile yer hedeflerine saldıracak şekilde dönüştürülen S-200 uçaksavar füzesi de etkisiz hale getirildi.