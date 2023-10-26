Samanyolu Haber /Gündem / NY Times tartışılan görüntüleri inceledi: "İsrail’in kanıtları şüpheli" /26 Ekim 2023 15:28

NY Times tartışılan görüntüleri inceledi: "İsrail’in kanıtları şüpheli"

ABD’de yayınlanan New York Times gazetesi, Gazze Şeridi’nde 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı analiz etti. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, İsrail’in saldırıyı Filistinli İslami Cihad örgütünün düzenlediği şeklindeki iddialarını çürüttü. Uzmanlara göre saldırının İslami Cihad roketiyle bir ilgisi bulunmuyor.

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Gazze Şeridi’nde en az 471 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı uzmanlara inceletti. Yapılan analizde İsrail’in iddiaları çürütüldü ve saldırının İslami Cihad roketiyle bir ilgisi bulunmadığı sonucuna varıldı.

New York Times (NYT), İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı Gazze saldırılarının en ölümcül olanı  Al Ahli Baptist Hastanesi saldırısının görüntülerini analiz etti. NYT, İsrail ordusunun 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin  öne sürdüğü “İslami Cihad grubunun fırlattığı roketle vuruldu” iddiasını çürüttü. Al-Jazeera videosunu detaylı şekilde inceleyen NYT uzmanları, İsrailli yetkililerin videoya ilişkin iddialarının ve analizlerinin “doğru olmadığı” sonucuna vardı. Videodaki roketin hastanedeki patlamayla “bir ilgisi olmadığı” sonucuna varan uzmanlar, burada görülen roketin havada patladığını ancak hastane saldırısının bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiğini belirtti.

Al Jazeera’nın videosunun İsrail ordusu tarafından X platformu üzerinden defalarca paylaşıldığı ve çeşitli televizyon kanallarında kullanıldığına işaret eden NYT, “Videodaki roketin hastane yakınına hiç yaklaşmadığı sonucuna varıldı. Bu roket, Gazze’den değil İsrail’den atıldı. Roket, İsrail-Gazze sınırının üzerinde hastanenin en az 2 mil ötesinde patladı” ifadesini kullanıldı. Cumhuriyet’in aktardığı haberde, “NYT’nin bulguları, hastane patlamasına tam olarak neyin ve kimin neden olduğu sorusunu yanıtlamıyor. İsrailli ve ABD’li istihbarat ajanslarının, bu patlamaya arızalanan bir Filistin roketinin yol açtığı iddiası hala muhtemel olsa da Times’ın analizi, buna yönelik sunulan kanıtı şüpheli buluyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD İSTİHBARAT YETKİLİSİ
NYT’nin analizine ilişkin açıklama yapan bir ABD istihbarat yetkilisi ise NYT ve ABD istihbaratının videoyu “farklı şekillerde yorumladığını” söylemekle yetindi. ABD yetkilileri, Al Jazeeranın videosundaki roketin “arıza yapan bir Filistin roketi” olduğunu öne sürmüştü.

Haberde, uzmanların yaptığı incelemeye göre hastanenin vurulma anında İsrail bombardımanının sürdüğü ve hastane vurulmadan önceki 2 dakika içinde hastane yakınında 2 patlama yaşandığı bilgisi verildi. İsrail ordusu sözcüsü Nir Dinar, NYT’ye yaptığı açıklamada, hastane yakınını bombalamadıklarını söyledi ancak en yakın bombanın hastanenin ne kadar uzağına düştüğüne dair detay vermedi.
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