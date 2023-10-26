Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan: Azerbaycan'la barış imzalamayı umuyoruz /26 Ekim 2023 15:18

Paşinyan: Azerbaycan'la barış imzalamayı umuyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen ay düzenlediği askeri harekatla Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlayan Azerbaycan'la barış imzalayarak diplomatik ilişkilere başlamak istediklerini söyledi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'la birbarış anlaşması imzalamayı ve diplomatik ilişkiler kurmayı umduğunu söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen bir forumda konuşan Paşinyan, "Erivan ve Bakü önümüzdeki aylarda bir barış anlaşması imzalamalı ve diplomatik ilişkiler kurmalı" diye konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye ile sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına da açmayı istediğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Azerbaycan ordusu geçen ay düzenlediği harekatla, uluslararası alanda Azeri toprağı olarak kabul edilen ancak 1990'lardan beri ayrılıkçı Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ bölgesini geri almıştı. 19 Eylül'deki harekattan bir gün sonra Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes sağlanmış, silah bırakmayı kabul eden Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim 1 Ocak 2024'te kendini feshedeceğini açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da Bakü'nün kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin neredeyse tamamı Karabağ'ı terk ederek, Ermenistan'a sığınmıştı.

"Etnik temizlik" suçlaması ile karşılaşan Azerbaycan yönetimi bölgede yaşayan Ermenilerin hakları konusunda güvence verdiğini açıklamıştı
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