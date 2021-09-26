Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, İdlib'i bombalıyor ama gören yok! Sessizliğin sebebi Putin-Erdoğan zirvesi mi? /26 Eylül 2021 11:28

Rusya, İdlib'i bombalıyor ama gören yok! Sessizliğin sebebi Putin-Erdoğan zirvesi mi?

Türkiye ile Rusya'nın cihatçı grupların silahsızlandırılması ve tasfiyesi için anlaştığı İdlib'de, Rusya bombardımanlarını hızlandırırken, Ankara'nın sessiz kalmasının ardında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasında eylül sonunda yapılacak zirvenin yattığı yorumları yapılıyor.

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Türkiye ile Rusya'nın cihatçı grupların silahsızlandırılması ve tasfiyesi için anlaştığı İdlib'de, Rusya bombardımanlarını hızlandırırken, Ankara'nın sessiz kalmasının ardında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasında eylül sonunda yapılacak zirvenin yattığı yorumları yapılıyor.

Karar gazetesinin haberine göre, Moskova'nın İdlib'i bombalaması, yandaş medyanın gündeminde de yer almadı.

Erdoğan-Putin buluşmasından haftalar önce, Putin, Esad'ı Moskova'da ağırladı ve Esad'a desteğini bir kez daha teyit etti.

Türk tarafı ile Rusya'nın görüşmelerinin ana gündem maddesinin ise İdlib olacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra bir diğer dikkat çeken konu ise Rusya'nın İdlib'i bombalamasının iktidara yakın haber ajans ve kanalları tarafından görülmemesi. İdlib'e saldırılara ses çıkarılmasının sebebinin ise Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinin yakın zamanda yapılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

LAVROV: ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA ÖZEL ANLAŞMA VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, neden saldırılarını artırdığı ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:

"İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor."

GÖRÜŞMENİN ANA KONUSU: İDLİB

Reuters'a konuşan üst düzey iki yetkiliden biri, Soçi'de yapılması planlanan görüşmeler hakkında "Ana gündem maddesi Suriye, yani İdlib" demişti. Bir başka Türk yetkili ise, "Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmamalı" ifadelerini kullanmıştı. Yetkililer, kesin tarihler belirtmeden, Erdoğan'ın iki günlük planladığı ziyaretinin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin ardından geleceğini söylemişti.
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