Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın dolar rezervi 600 milyara ulaştı /04 Mart 2024 10:43

Rusya’nın dolar rezervi 600 milyara ulaştı

Geçtiğimiz hafta içinde Rusya’nın uluslararası para rezervleri 8,2 milyar ABD doları arttı. Toplamda 600 milyar dolara yaklaştı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Merkez Bankası’nın açıklamalarına göre bu yılın Ocak ayında Rusya’nın uluslararası rezervleri 13,1 milyar dolar azalmıştı. Şubat ayı içerisinde toparlanma seyrine giren döviz rezervleri, geçen hafta içinde 8,2 milyar ABD doları arttı. 
 
Rezervlerdeki en büyük kayıp Ukrayna krizinin patlak verdiği 2022 yılında yaşanmış ve 48,6 milyar dolar azalmıştı. Krizi atlatarak toparlanan Rusya, 2023 yılının tamamı için uluslararası rezervlerini 21,8 milyar dolar artırmayı başardı.

Hatta Rusya’nın rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 643,2 milyar dolara 18 Şubat 2022’de ulaşmıştı. Ayrıca Rusya, rezervlerinin yarısından fazlasını yani 300 milyar dolarlık kısmını, Batılı devletlerin yaptırımları nedeniyle dondurulduğu için kullanamıyor.

Bunun yanında Rusya altın rezervini de 2,351 tona çıkararak en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında dünyada beşinci sıraya yükseldi.
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