Samanyolu Haber /Dünya / Rus plakalı araçlar Litvanya’dan çıkartılıyor /04 Mart 2024 10:46

Rus plakalı araçlar Litvanya’dan çıkartılıyor

Litvanya gümrük yetkilileri, Rus plakalı araçların 11 Mart'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini, aksi takdirde onlara el konulacağını söyledi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Litvanya gümrüğü, Rus plaka numarasına sahip araçların 11 Mart 2024'e kadar Litvanya'yı ve tüm Avrupa Birliği'ni terk etmesi gerektiğini söyledi. Bu, bakanlığın web sitesinde bildirildi.

Belirtilen tarihten önce Litvanya'yı terk etmeyen arabalara el konulacak ve sahipleri para cezasına çarptırılacak. Yalnızca Kaliningrad bölgesine transit geçiş yapan Rus vatandaşları için bir istisna olarakLitvanya'da 24 saat kalabilecekler.

11 Eylül 2023'te Litvanya gümrüğü, Rus plakalı araç sahiplerinin, bunları altı ay içinde ülke topraklarından ve Avrupa Birliği'nden çıkarmasını talep etti. Aynı günden itibaren Rusya'da kayıtlı ve Rus plakalı araçların Litvanya'ya ithal edilmesi yasaklandı. Yasak, sahibinin veya sürücüsünün uyruğuna ve geçici kullanım amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün araçlar için geçerli olacak.
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