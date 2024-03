Türkiye’de 10 kişiden 4'ü et, balık veya tavuk tüketemiyor

Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü iki günde bir et, tavuk veya kırmızı et tüketecek finansal güce sahip değil.





Eurostat’ın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığı verilere göre Türkiye, sağlıklı beslenme konusunda da Avrupa’da son sırada yer alıyor.





Sözcü gazetesinin aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre 27 üyeli AB ülkelerinde 2 günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022’de yüzde 8.3 oldu.





Bir başka ifadeyle Avrupalıların yüzde 91.7’si iki günde bir et, tavuk, balık tüketmekte zorlanmıyor.





Avrupa ülkeleri arasında en yüksek oranlar yüzde 22.1 ile Romanya ve yüzde 21.6 ile Bulgaristan’da görüldü.





İki günde bir et, tavuk tüketmekte en az zorlanan ülkeler de yüzde 1.4 ile İrlanda ve yüzde 1.5 ile Güney Kıbrıs oldu.





ROMANYA'YI İKİ KATLADI





Eurostat’ın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığı verilere göre Türkiye, aynı araştırmada AB ortalamasını 5’e katladı.





Türkiye’de iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamanların oranı olan yüzde 41.5 ile ikinci sıradaki Romanya’yı ise neredeyse ikiye katladı.





TÜİK’in en güncel verilerine göre 2023’te de yurttaşların yüzde 39.2’si iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadığını belirtti.





Öte yandan TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre hanelerin yüzde 58.8’i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 31.8’i beklenmedik harcamaları, yüzde 19.5’i evin ısınma ihtiyacını, yüzde 64.2’si eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını ifade etti. TÜİK, göreli yoksulluk oranı ise geçen yıl yüzde 13.9 olarak açıkladı.